Motorista morre ao bater veículo em barranco de Parauapebas

O condutor de veículo um Voyage, cor prata, identificado como Jenivaldo Lima Oliveira, 47 anos, foi a óbito na noite desta quarta-feira (9), por volta de 22 horas, depois de bater o carro contra um barranco existente na Rua F6, Bairro Ipiranga, em Parauapebas, no sudeste do Pará.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista perdeu o controle do veículo e colidiu contra um barranco próximo a uma pequena árvore. Ele estava sozinho no carro que saiu da pista e se chocou com a barreira natural. A frente do automóvel ficou bastante avariada.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estive no local, mas Jenivaldo Oliveira estava morto. Agentes do Departamento Municipal de Trânsito e Transportes (DMTT) estiveram no local do acidente e removeram o Voyage. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para realização de necropsia.

