Motorista morre após caminhão carregador de bois tombar na rodovia Transamazônica no Pará

Um motorista de 36 anos morreu após um caminhão carregado de bois tombar em Brasil Novo, no sudoeste do Pará. Alguns animais que eram carregados também morreram no acidente e outros, fugiram.

O veículo que a vítima conduzia saiu na pista e tombou na BR-230, rodovia Transamazônica na tarde de segunda-feira (17). Até a manhã desta terça-feira (18), a PRF não detalhou as circunstâncias do acidente.

Motorista morre em acidente após caminhão carregado de bois tombar no sudoeste do Pará

Quando socorristas chegaram ao local, o motorista já estava sem vida. Ele ficou preso às ferragens.

Alguns bois conseguiram sair do caminhão tombado e fugiram pela rodovia. Outros, morreram no local. Havia cerca de 70 cabeças de gado no veículo.

A suspeita é que o caminhoneiro tenha perdido o controle em uma curva da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF ) esteve no trecho onde ocorreu o acidente e as causas da colisão devem ser analisadas. Não foi informado se os animais que fugiram foram capturados.

Fonte: g1 Pará e TV Liberal — Belém

Foto: TV Liberal/Reprodução