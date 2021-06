Motorista perde controle ao desviar de cachorro e capota no centro de Belém

Um acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (9), na avenida Antônio Barreto esquina com a Wandenkolk, no bairro do Umarizal em Belém. O motorista perdeu o controle, bateu em um segundo carro e capotou ao desviar de um cachorro que atravessava a rua. Não houve feridos.

Ainda segundo o motorista do carro, o acidente aconteceu por volta das 6h da manhã. Ele vinha em alta velocidade por isso não houve tempo o suficiente para frear o carro. Os airbags do carro chegaram a ser acionados com a batida. O carro atingido no acidente estava estacionado e sofreu pequenos estragos.

Um guincho foi acionado pelo motorista do veículo para retirada do local.

Fonte: G1 Pa — Belém