Motorista perde o controle e bate em muro de supermercado, no Jurunas

Na manhã deste domingo, 8, um motorista, ainda não identificado, perdeu o controle da direção do veículo e colidiu com o muro de um supermercado localizado próximo da Praça Amazonas, no bairro do Jurunas, em Belém.

Segundo informações de testemunhas do acidente, o motorista perdeu o controle do carro que estava em alta velocidade e quase bate em pedestres que estavam na calçada, antes de bater no muro do supermercado.

Ainda de acordo com testemunhas e pelo que pode ser visto em uma fotografia tirada no local, a violência da batida foi tão forte que a frente do carro ficou destruída. O condutor foi socorrido e encaminhado para um hospital. Seu estado de saúde ainda não foi informado.

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação