Motorista por aplicativo é feito refém da BR-316: veja o vídeo

Mais uma noite de violência contra motorista por aplicativo na Região Metropolitana de Belém. Pelo menos dois assaltos aconteceram contra essa classe nessa noite de sábado,15, onde em um deles o motorista teve seu carro HB20 levado pelos criminosos, no Distrito Industrial.

Já em outro caso, um grupo de motoristas por aplicativo, juntamente com a Polícia Militar, perseguiram o veículo de um motorista que estava sendo assaltado.

A equipe de motoristas conhecida como “Azilados da city” recebeu o chamado, via aplicativo de segurança, de que um dos seus estava sofrendo um assalto. Eles acionaram a polícia e perseguiram os criminosos que faziam seu parceiro de profissão de refém. Quando estavam no Km 8 da BR-316, no perímetro do município de Marituba, o veículo acabou se chocando contra o canteiro central e parando.

Nesse momento, a polícia aproveitou para fazer o cerco e negociar com os criminosos que apontavam uma arma para o motorista, feito refém. Informações preliminares apontam que seriam dois bandidos e que, após algum tempo de negociação, se entregaram e foram presos.

Veja um dos vídeos feitos por motoristas de aplicativo que foram até o local:

Fonte: Ver-o-fato/ Foto: Divulgação