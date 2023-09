Motorista que atropelou Kayky conserta carro após doações

O motorista Diones Coelho da Silva compartilhou com seus seguidores um vídeo que o mostra levando o seu carro para o conserto, duas semanas após o atropelamento do ator Kayky Brito. Ele, que arrecadou mais de R$ 176 mil em uma vaquinha online, lembrou que os reparos em seu automóvel serão feitos graças às doações que recebeu.

– Obrigado a todos que ajudaram. Sem vocês não teria sido possível! Gratidão – disse ele na legenda do vídeo.

Diones ainda afirmou que recebeu milhares de mensagens de carinho em seu direct e que está se dedicando para responder todas gradativamente.

O motorista havia iniciado o financiamento coletivo para angariar R$ 30 mil a fim de arcar com a franquia do seguro, a prestação do carro e para conseguir trabalhar até que o veículo estivesse reparado.

Entretanto, os internautas que se comoveram com a situação superaram as expectativas de Diones e doaram seis vezes mais que o pedido. Ele encerrou o financiamento coletivo e disse que doará parte do valor.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução / Instagram