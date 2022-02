Motorista que deu ré e atropelou idoso se apresenta à polícia em Santarém

O motorista, Ricardo Luz, identificado como atropelador do idoso de 71 anos, se apresentou à Polícia na manhã desta quinta-feira (3) e negou a autoria do crime de trânsito ocorrido no domingo (30). Antônio Pontes foi atingido pelo veículo enquanto caminhava pela travessa Barjonas de Miranda, no bairro Aparecida, em Santarém, no oeste do Pará.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito prestou depoimento e um exame específico foi solicitado para comprovar que era Ricardo Luz que dirigia o veículo. O homem não ficou preso por já ter passado o período do flagrante. As investigações sobre o caso continuam, mas o suspeito nega o crime.

Na delegacia, o advogado Valdir Fontes, representante do motorista, disse que o cliente tem esquizofrenia e não lembra de ter dirigido no momento do acidente, ocorrido à noite.

“O meu cliente tem problemas psicológicos, mas ele disse que nesse dia não lembra muito do que aconteceu. Eu ainda não vi as imagens, ele [Ricardo] já viu, e não reconhece, inclusive não aparece ele nas imagens. O carro dele é de cor vermelha, a cor que aparece no vídeo é branca”, explicou o causídico.

Câmeras de segurança mostram que o veículo envolvido no acidente é vermelho sim, e apresenta danos tanto nas partes dianteira quanto traseira da lataria. Os amassados seriam compatíveis com o atropelamento do idoso Antônio Alves Pontes, de 71 anos.

Já Ricardo Luz atua como professor, mas o advogado contou que ele está afastado para tratamento médico, porém nenhum laudo foi apresentado. Valdir disse ainda que Ricardo dirige mesmo sob tratamento médico e tentou argumentar que o veículo envolvido no acidente era diferente.

O Carro que está em frente a 16ª Seccional pertence a Ricardo Luz, e é da mesma cor e modelo do carro que aparece nas imagens e apresenta danos, o que sustenta a tese de que pode ter se envolvido em um acidente.

De acordo com o delegado Germano do Valle, diretor da Seccional, embora o suspeito negue, será solicitado à equipe de papiloscopistas da Polícia Civil um laudo específico sobre o caso para se sanar as dúvidas.

“É uma prova técnica que vai ser inserida no inquérito policial e vai robustecer ainda mais a assertiva de que ele realmente estava conduzindo o veículo, e que ele dolosamente deu ré e atingiu o seu Antônio Alves, ele fugiu sem prestar socorro, ele parou e falou com policiais militares. Depois, o inquérito será remetido ao poder judiciário”, afirma Germano do Valle.

Em uma das imagens captadas no dia do atropelamento, é possível perceber uma viatura da polícia militar. O coronel da PM Flávio Maciel esteve na delegacia também nesta quinta-feira e confirmou que Ricardo chegou a falar com os militares e se queixou de ter sido vítima de furto e pediu ajuda aos policiais, logo após o suposto acidente.

O CASO

O idoso Antônio Alves Pontes, 71 anos, ia para uma padaria, por volta de 6h, no Bairro Aparecida quando foi atropelado. Câmeras de segurança registraram o momento em que o condutor do carro dá marcha à ré e bate com o carro na vítima.

Na gravação é possível ver que o carro passa ao lado do idoso, que tem problemas de audição, e poucos metros depois volta e o atropela. Depois que Antônio Pontes está no chão, o motorista segue viagem, sem prestar socorro ao septuagenário.

Fonte: Portal Debate Carajás, com G1 Santarém