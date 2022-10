Motorista recebeu dinheiro para transportar eleitores em Itaituba

Um motorista de ônibus foi preso por transportar eleitores para votarem em um candidato que teria bancado o combustível do veículo, no fim da manhã deste domingo, 02. O condutor foi abordado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal no quilômetro 1127 da Rodovia BR 230, a Transamazônica, no município de Itaituba, no oeste do Pará.

Ao ser questionado, o motorista confirmou que estava levando eleitores para votarem e que o combustível havia sido financiado por uma pessoa que concorre a deputado estadual. O para-brisa do veículo tinha um adesivo desse candidato. De acordo com o relato, caso o candidato fosse eleito, o mesmo ônibus seria usado para pegar os eleitores para fazer a carreata da vitória.

O motorista foi autuado pelo “art. 11, inciso III da Lei n.º 6.091/1974: transporte ilegal de eleitores, no dia da eleição, sem estar à serviço da Justiça Eleitoral, não se tratando de transporte de linha regular (não fretado), ou de uso individual do proprietário, para o exercício do próprio voto e dos membros de sua família”. Ele foi encaminhado à posto avançado de Polícia Federal, em Itaituba, e preso em flagrante.

ABAETETUBA

A Polícia Federal flagrou uma mulher distribuindo “santinhos” como propaganda de “boca de urna” neste domingo, 02, no município de Abaetetuba, no Baixo Tocantins, nordestecdo Estado. No momento da abordagem, por volta das 9h30, ela estava na rua Primeiro de Maio, bairro de São Lourenço, próximo ao Colégio Criança Esperança. A mulher tentou se desfazer do material de propaganda irregular de um candidato a deputado estadual, mas foi vista e detida. Ela e o material foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Abaetetuba para lavratura de procedimento criminal.



Imagens: Ascom/SRPF