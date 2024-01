Motorista sai gravemente ferido após colisão no bairro do Tapanã, em Icoaraci

Um grave acidente se registrou por volta das 6h30 desta sexta-feira, 19, na Rodovia Arthur Bernardes, quase no cruzamento com a Rodovia do Tapanã, no distrito de Icoaraci, em Belém. Um veículo de passeio, de cor branca, se chocou com uma carreta em frente a um estabelecimento empresarial.

As causas do acidente são desconhecidas, mas o veículo menor ficou totalmente destruído e seu condutor foi levado em estado grave a uma unidade hospitalar.

Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar e Semob se encontram no local tentando organizar o tráfego de veículos que é intenso na área.

O carro de passeio está engatado, destruído, na lateral esquerda da carreta.

Testemunhas disseram que o condutor, ao ser retirado, reclamava de muitas dores. Não foi fornecida a identidade de nenhum dos dois condutores envolvidos.

Imagem: Reprodução