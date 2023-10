Motorista se emociona com vídeo de Kayky e pede para encontrá-lo

O motorista Dionez da Silva Coelho regozijou-se com a recuperação do ator Kayky Brito e pediu para encontrá-lo a fim de dar um “abraço” no artista. O pedido foi feito nos comentários da publicação em que Kayky fala aos seguidores pela primeira vez por vídeo desde o atropelamento ocorrido no dia 2 de setembro.

– Que felicidade te ver assim com esse sorriso! Chego a me emocionar aqui. Como orei a Deus para te ver assim. Quero muito poder te dar um abraço, estar com você! Estou aguardando seu contato para esse momento que espero tanto. Aguardo autorização e o contato de vocês – escreveu Diones.

No vídeo, Kayky agradece a todos que torceram por sua recuperação e também a Diones.

– Felicidade!!! Obrigado a vocês, meus fãs que mandaram mensagem, obrigada de coração, eu leio cada uma delas. Obrigado motorista que salvou minha vida, foi e chamou os bombeiros. Obrigado os bombeiros, minha família, mãe, pai, irmã, meu cunhado, beijo no coração. O negócio é viver como se não tivesse amanhã porque viver é um milagre – celebrou.

SOBRE O ACIDENTE

Kayky estava em um quiosque acompanhado de amigos, entre eles o também ator Bruno De Luca. Ao atravessar a Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na madrugada do dia 2 de setembro, Kayky foi atingido por um carro. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul da capital fluminense.

Posteriormente, o ator foi transferido do Hospital Miguel Couto para um hospital privado, o Copa D’Or, em Copacabana, também na Zona Sul do Rio. Ele passou por cirurgia e ficou internado por 27 dias antes de ter alta no dia 29 de setembro. A investigação da Polícia Civil concluiu que o motorista Diones Coelho não pode ser culpado pelo acidente e que não poderia evitar o ocorrido.

