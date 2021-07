Motorista tem mal súbito e capota carro na av. Pedro Álvares Cabral, em Belém

Acidente ocorreu na tarde desta quinta. Condutor foi levado para hospital.

Um carro capotou na tarde desta quinta na av. Pedro Álvares Cabral, entre as avenidas Júlio César e Rodolfo Chermont, no sentido do Entroncamento, em Belém.

O condutor sofreu mal súbito e bateu no canteiro central atingindo outros veículos que trafegavam no local.

O acidente ocorreu por volta das 15h. O motorista que sofreu o capotamento tem 72 anos de idade e foi levado pelos bombeiros ao hospital.

Somente uma faixa da Pedro Álvares Cabral está liberada devido ao acidente, de acordo com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

Local do acidente. — Foto: Reprodução / Waze

O trânsito é complicado no local do acidente, nas proximidades do Clube dos Oficiais da Aeronáutica.

Agentes da Semob foram enviados ao local para organizar o trânsito enquanto aguardam o guincho para remover o veículo.

Carro capota na av. Pedro Álvares Cabral, em Belém. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Fonte: Por G1 PA — Belém