Motorista tem mal súbito e esposa assume veículo

Em Jaú (SP), um motorista teve um mal súbito enquanto dirigia. A Polícia Rodoviária disse que a esposa dele, que estava no banco do passageiro, teve que assumir a direção. O caso aconteceu nesta quinta-feira (25). As informações são do G1.

O episódio ocorreu no0 momento em que o veículo estava em uma ponte sobre o Rio Tietê, trafegando pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225). Uma câmera de monitoramento registrou o ocorrido.

A imagem mostra que o carro bateu contra a defensa de concreto da via após o motorista ter perdido a consciência. depois, o automóvel voltou à pista.

A esposa do condutor assumiu a direção até conseguir parar perto da praça de pedágio do quilômetro 199+400.

Policiais que estavam no local viram o carro desgovernado e prestaram os primeiros socorros. Eles iniciaram a massagem de ressuscitação cardiopulmonar, ajudando o homem a recobrar a consciência até a chegada do resgate.

O motorista foi levado para o Pronto Socorro de Jaú.

