Motoristas de aplicativo de Belém criam grupo para falar mal de passageiros e revoltam web

Um grupo na rede social Facebook denominado como “Uber Belém” tem sido alvo de críticas por está sendo usado por motoristas de aplicativo para falar mal de usuários do serviço. Alguns passageiros, que reclamam do valor da corrida, chegam a ser chamados de “pé de rato” pelos próprios motoristas.

Os prints de algumas falas vem gerando comentários e aguçando a indignação e revolta de quem utiliza a plataforma. Algumas das falas chegam até a ser agressivas como “hoje a tarde peguei um sebosa do inferno no shopping…”, disse um dos membros do grupo. confira alguns comentários feitos nesse grupo que tem viralizado nas redes sociais:

Fonte: Roma News