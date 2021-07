Motoristas de aplicativos e motofretistas recebem benefício do Renda Pará nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (5) começa uma nova rodada de pagamentos o programa Renda Pará 500 para novas categorias profissionais. Nesta etapa serão contemplados os motoristas de aplicativos e motofretistas. Além disso podem sacar o benefício motoristas profissionais e mototaxistas que por algum motivo não conseguiram receber o auxílio.

Antes de fazer o saque o beneficiário deve acessar os sites da Secretaria de Estado Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) e também do Banco do Estado do Pará (Banpará) com o número de CPF e data de nascimento, para verificar se seu nome está na lista de contemplados.

Veja o calendário da nova etapa:

05 de julho – nascidos em janeiro

06 de julho – nascidos em fevereiro

07 de julho – nascidos em março

08 de julho – nascidos em abril

09 de julho – nascidos em maio

12 de julho – nascidos em junho

13 de julho – nascidos em julho

14 de julho – nascidos em agosto

15 de julho – nascidos em setembro

16 de julho – nascidos em outubro

9 de julho – nascidos em novembro

20 de julho – nascidos em dezembro]

Fonte: G1 Pa — Belém

Foto: Agência Pará