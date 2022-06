Motoristas de van brigam por passageiros no município de São Miguel do Guamá

Um episódio de agressão envolvendo dois motoristas de van foi registrado na manhã desta quarta-feira (22) no município de São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará. A violência seria, segundo informações, resultado de disputa por passageiros. As cenas foram gravadas e compartilhadas nas mídias sociais.

Uma pessoa que passava pelo local registra em vídeo o momento em que a confusão começa. Um dos homens chega a dar um ‘mata-leão’ no outro, enquanto usuários do transporte aparecem assustados, tentando conter os brigões.

Quando a luta consegue ser desfeita pelos populares, um dos homens envolvidos na briga fica indignado com as pessoas que estão filmando a cena e parte para cima delas. Nesse momento, o vídeo termina, provavelmente por motivos de segurança — ou cautela de quem filma.

