Motoristas do transporte escolar capacitados para garantir segurança dos alunos

O transporte escolar é um serviço que precisa ser executado com responsabilidade para garantir a segurança das crianças. Ciente disso, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), via Núcleo de Transporte e Logística (NTL) e em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Pará promoveu nesta quinta-feira, 07, uma palestra aos motoristas do transporte escolar da rede municipal de ensino voltada a educação no trânsito com o tema ‘Engenharia (radar) e os fatores de risco’.

O coordenador do NTL, Adson Pinto, informou que a atividade é parte da formação continuada aos servidores para oferecer mais segurança no transporte aos alunos da rede municipal.

“A palestra realizada em parceria com o Detran-Pa é parte de uma formação continuada que a Semed vem proporcionando aos servidores do quadro operacional do transporte escolar, veículos pesados e veículos leves no sentido de qualificar os profissionais e oferecer mais segurança, principalmente no transporte dos alunos da rede pública”, disse Adson.

A capacitação foi ministrada pelo engenheiro civil, analista de trânsito de Belém, diretor social do Clube de Engenharia do Pará e Conselheiro Titular do Crea, Irandir de Castro Diniz.

“Foi esclarecedora a nossa conversa com os condutores do transporte escolar onde tiramos as dúvidas a respeito do que é mito e o que verdade com relação aos radares, que são equipamentos eletrônicos instalados para ajudar na fiscalização. Esses radares têm uma classificação, nós temos os fixos e os portáteis. Aqui em Santarém, nós trabalhamos com radares fixos de dois tipos: os controladores de velocidade e os redutores de velocidade. Os redutores recebem também o nome de lombada eletrônica que tem a função de reduzir pontualmente a velocidade, por exemplo, na frente de uma escola, em uma travessia de pedestre, etc”, explicou o agente que também é responsável pelo projeto de radar e sinalização do Detran-PA.

Irandir informou ainda que em relação a velocidade, a fiscalização é feita 24 horas. Já nos locais onde estão instalados os equipamentos e que tem semáforo o radar fiscaliza, além da velocidade, o avanço do sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestres. Esse radar funciona de 6h às 22h. “Essa medida é para evitar que o condutor fique parado tarde da noite sujeito a um assalto, por exemplo, por isso o Detran tomou essa providência. Então os radares controlam a velocidade, o avanço do sinal vermelho e a parada sobre a faixa, apenas essas três infrações. O resto é mito”, finalizou o agente.

A formação continuada ocorrerá ainda nos dias 20 e 21 de julho. No dia 20, será direcionada aos monitores do transporte escolar, principalmente para aos da Educação Especial. No dia 21, novamente para os monitores e motoristas abordando novos temas relacionados à educação no trânsito.

