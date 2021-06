Motoristas nascidos em novembro e dezembro recebem benefício de R$ 500 nesta sexta-feira, no Pará

Programa Renda Pará 500 é voltado a taxistas, mototaxistas, motoristas de van e de transporte escolar, impactados pela pandemia de Covid-19.

Termina nesta sexta-feira (25) o pagamento da primeira etapa do Programa Renda Pará 500 voltado a taxistas, mototaxistas, motoristas de van e de transporte escolar, impactados pela pandemia de Covid-19. Nesta data terão acesso ao saque, no valor de R$ 500, pessoas nascidas nos meses de novembro e dezembro.

Os beneficiários do programa devem verificar nos sites do Banco do Estado do Pará (Banpará) e/ou da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) se estão na lista de contemplados, antes de seguir para a agência bancária.

Aqueles que não tiveram o cadastro efetuado pelas prefeituras e entidades responsáveis devem se dirigir a uma agência do Banpará no dia de 5 de julho, munidos de documentos pessoais, para resolver pendências e de imediato receber o pagamento. Vale lembrar que quem já recebeu o Renda Pará em alguma outra etapa de pagamento, ou for servidor público, não tem direito ao benefício. A segunda etapa do pagamento já está em processo de sistematização, e deve beneficiar motofretistas e motoristas de aplicativos.

Até 22 de junho já haviam sido pagos mais de R$ 4 milhões aos cadastrados. De acordo com a Seaster, na primeira etapa serão liberados R$ 15 milhões, e mais R$ 15 milhões na próxima fase do cronograma.

