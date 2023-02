Mototaxista é abatido com oito tiros perto do Terminal Rodoviário, em São Brás

Com cerca de oito tiros. Foi assim que pistoleiros em uma motocicleta acabaram com a vida do mototaxista Rodrigo dos Santos Gomes, conhecido pelo apelido de “Quico”. O crime se registrou por volta das 15h30 desta sexta-feira, na Avenida Cipriano Santos, quase na esquina com a Almirante Barroso, perto do Terminal Rodoviário de Belém, em São Brás. As suspeitas são de um crime motivado por disputas de espaços entre operadores do serviço de mototaxi, mas o caso ainda está sob apurações das autoridades de plantão na Seccinal Urbana de São Brás.

Testemunhas contaram que a vítima estava parada quando apareceu a moto, o garupa desceu e foi logo desferindo os disparos. Quico morreu na hora e os criminosos fugiram em disparada.

A Polícia Militar foi acionada, fez o isolamento da área até a chegada de agentes da Polícia Civil que solicitaram levantamento de local, assim como, a remoção do corpo do rapaz para exames de necropsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

Até o final da noite de ontem, policiais diligenciavam em busca da identificação e paradeiro dos matadores.