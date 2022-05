Mototaxista é executado com tiros na cabeça no Pará

Na tarde desta quarta-feira (18), um mototaxista, identificado como Reinaldo Assis de Oliveira, foi executado com tiros na cabeça no Bairro do Tapanã, em Belém, nordeste do Pará.

Ele estava em ponto de mototaxi que fica na Rua Piçarreira com a Travessa Maria de Nazaré, próximo da rodovia do Tapanã. Segundo a Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta se aproximaram e atiraram contra Reinaldo, que morreu no local.

Um vídeo compartilhado pelas redes sociais mostra o mototaxista agonizando no asfalto. Ainda segundo a PM, testemunhas disseram que a vítima morava em Marituba. As motivações do crime são desconhecidas, assim como a identidade de quem tentou matá-lo. A Polícia Civil deve investigar o caso.

Fonte: Debate Carajás com informações do ANative News Carajás