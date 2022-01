Mototaxista é ‘fuzilado’ na Feira Coberta da Laranjeiras em Marabá

O indivíduo, Lindovan Costa de Souza, foi executado com vários disparos de arma de fogo, por volta de 11h, no interior da Feira Coberta, localizada na Avenida Boa Esperança, Bairro Laranjeiras, em Marabá, no sudeste do Pará.

De acordo com a Polícia Militar, dois pistoleiros, a bordo de um veículo Honda Civic, cor branca, se aproximou de Lindovan Souza, um desceu e executou a vitima com vários tiros, sem nenhuma chance de defesa.

De acordo com testemunhas, a vítima trabalhava, há anos, como mototaxista clandestino no ponto da Feira Coberta. Depois de assassinar Lindovan Souza, os pistoleiros fugiram, tomando rumo ignorado. Uma guarnição da PM fez a preservação do local de crime.

Fonte: Portal Debate Carajás