Mototaxista é queimado a bala por pistoleiros em Igarapé-Miri

Um mototaxista de prenome Alex, mais conhecido por “Erê”, foi executado com vários tiros de arma de fogo na manhã desta quarta-feira, 08, próximo ao estádio municipal da cidade de Igarapé-Miri, localizada na região de Cametá, no nordeste do Pará. Segundo informações da polícia, trata-se de um crime de execução, posto que a vítima foi atingida na região da cabeça.

O corpo de “Erê”, depois dos levantamentos periciais com o isolamento do local, pela Polícia Militar, foi removido para o Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves em Abaetetuba.

Até o fechamento desta matéria, a polícia não tinha qualquer informação que possa subsidiar nas investigações. Testemunhas contaram que o mototaxista estava no ponto onde trabalhava, em frente a uma clínica particular, quando dois homens armados, em um carro prata, modelo não reconhecido, se aproximaram. De dentro do próprio veículo, foram efetuados os disparos contra “Erê” que, provavelmente, nem viu quem eram seus matadores. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu na hora, fato que atraiu dezenas de curiosos que se aproximaram do cadáver até a chegada da PM, que isolou o local para poder ser feito o trabalho da polícia técnica.

