Mototaxistas da região de Marabá são beneficiados por programa do Governo do Estado

Em agenda oficial de trabalho no município de Marabá, o governador Helder Barbalho entregou 150 motos dentro do programa “CredCidadão Mototaxista Pai D’égua”, na segunda-feira, 18. As linha de microcrédito do programa foram entregues para mototaxistas dos municípios de Marabá (60), Eldorado dos Carajás (3), Canaã dos Carajás (11), Parauapebas (20), Xinguara (11), Tucuruí (30) e Itupiranga (15), totalizando R$ 3 milhões.

“Todos esses municípios demandaram para o credcidadão para renovação da frota de uma atividade que é fundamental para as nossas cidades. As pessoas buscam transporte coletivo, mas muitas vezes é o mototáxi que chega onde as pessoas moram, (…) nos lugares de menor acesso, menor qualidade da oferta de transporte coletivo. E nós estamos apoiando os mototaxistas para poder ganhar moto de qualidade, para segurança do mototaxista, mas também da qualidade e segurança do cliente”, falou o governador.

A linha “CredCidadão Mototaxista Pai D’Égua” é destinada a mototaxistas e fornece acesso a crédito rápido e adequado para fortalecer a atividade desses profissionais no Pará. O objetivo é renovar a frota e melhorar a segurança no trânsito para mototaxistas e usuários, a partir da aquisição de veículos e equipamentos de segurança, como capacete, luvas e coletes.

“É um projeto muito bom que o Governo do Estado está fazendo para ajudar a categoria em geral. Sabemos que um veículo hoje tá muito caro, aí vai financiar e vai pagar dois. O Governo, através de parcerias, tá comprando a moto à vista pra gente pagar com um juros bem pequeno. Vai melhorar bastante, um veículo novo é diferente. A gente tem mais ânimo pra trabalhar. Isso é muito bom”, comemorou o mototaxista Valderir da Silva, que atua na área há 14 anos.

“Estamos felizes, isso veio na hora certa. Temos muitos companheiros que estavam numa condição fraca (…) e o governador deu essa oportunidade. É um precinho baixo que nós vamos pagar”, complementou o presidente do Sindicato dos Mototaxistas de Itupiranga, Joaquim da Cruz.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos/Ag Pará