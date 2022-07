Mototaxistas de Ananindeua devem fazer o recadastramento junto ao Semutran até o dia 12 de julho

Com o objetivo de regularizar e garantir os direitos dos trabalhadores de mototaxistas na área do município de Ananindeua, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran) convoca estes profissionais para fazer o recadastramento da função até o dia 12 de julho.

Está é a terceira chamada, e para quem não conseguir comparecer, deverá apresentar justificativa para poderem continuar operando, e os que não procuraram a Secretaria, terão seus registros suspensos e se tornarão irregulares.

Anualmente, o mototaxistas precisa ir até a sede da Semutran para que sejam avaliados as condições do veículo, e em seguida encaminhado ao Departamento de Trânsito do estado do Pará (Detran) para a realização do licenciamento.

Serviço:

Recadastramento de Mototaxistas

Data: até 12 de julho de 2022

Hora: 9h às 13h

Local: Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran), em frente ao shopping Metrópole Ananindeua, na Avenida Mário Covas, n° 9.

Foto: Reprodução redes sociais Ananindeua