Vice-presidente representará o Brasil na posse do novo líder chileno

O vice-presidente Hamilton Mourão reuniu-se com o presidente eleito do Chile, Gabriel Boric, nesta quinta-feira (10), em encontro realizado na capital, Santiago. O general brasileiro está em terras chilenas para a posse de Boric, que ocorrerá nesta sexta-feira (11).

– Iniciando o dia na capital chilena, o vice-presidente reuniu-se com o presidente eleito, Gabriel Boric, e ressaltou a importância dos laços econômicos e comerciais entre o Brasil e Chile, reiterando nossa disposição em aprofundar a cooperação e o diálogo com nosso parceiro sul-americano – diz publicação no perfil oficial da vice-presidência da República, no Twitter.

Mourão se reúne com Gabriel Boric, presidente eleito do Chile Foto: Divulgação / Vice Presidência da República

Com posicionamentos políticos diferentes do novo representante chileno, o presidente Jair Bolsonaro incumbiu Mourão de representá-lo na posse de Boric. O presidente eleito do Chile é da coalizão esquerdista Apruebo Dignidade, e venceu o pleito disputado no ano passado contra o conservador José Antonio Kast, da Frente Social Cristiana.

Esta não é a primeira vez que o Chefe do Executivo brasileiro envia o vice-presidente como seu representante na posse presidencial de países vizinhos. Foi como na posse de Alberto Fernández, na Argentina, em 2019, e de Pedro Castillo, no Peru, em 2021.