Movimenta Cultura abre inscrições para oficina gratuita de marketing digital

Até o dia 9 de janeiro de 2024, estão abertas as inscrições para a Oficina Gratuita Estratégias de Marketing Digital para a Cultura. A oficina será realizada de 15 a 19 de janeiro, em Belém. A atividade integra o projeto Movimenta Cultura, uma iniciativa dedicada à capacitação de artistas, produtores e gestores culturais nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste do Brasil. Promovido pelo Centro Cultural Tatajuba (Imperatriz – MA) e patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, por meio da Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, o Movimenta Cultura oferece formação em Gestão Cultural, contemplando Maranhão, Pará, Minas Gerais, Espírito Santo e Amazonas. No Pará, além da capital, outras cidades também estão sendo beneficiadas, como Canaã dos Carajás, Parauapebas, Bom Jesus do Tocantins, Ourilândia do Norte e mais.

A oficina Estratégias de Marketing Digital para a Cultura será ministrada pela professora e consultora de comunicação e mídia, Ana Carolina A. Souza. Com experiência em transmídia, branding e comunicação sustentável, Ana Carolina aborda os princípios de construção de uma marca memorável, utilizando estratégias de branding, arquétipos, storytelling e marketing digital para um posicionamento assertivo no mercado. São 15 vagas disponíveis e carga horária de 16 horas/aula. Podem se inscrever pessoas maiores de 18 anos, que atuam ou desejam atuar em artes e cultura, por meio do formulário no link: https://forms.gle/UQWMRF3JqwYiq6vH9. Os encontros acontecem no N Office Nazaré (Avenida Generalíssimo Deodoro, nº 1893, Bairro Nazaré), das 14h30 às 18h.

Mais informações são disponibilizadas nas redes sociais do Movimenta Cultura, nos seguintes endereços: linktr.ee/movimenta.cultura; www.facebook.com/projetomovimentacultura; www.instagram.com/movimenta.cultura/. Dúvidas e solicitações adicionais podem ser atendidas pelo WhatsApp (99) 98174-5610.

MOVIMENTA CULTURA

O Movimenta Cultura tem como missão impulsionar a profissionalização no setor cultural, oferecendo uma gama de temáticas e ferramentas essenciais para o desenvolvimento profissional. As oficinas visam não só capacitar, mas também acelerar a inserção no mercado de trabalho, reconhecimento territorial e aprimoramento na gestão e elaboração de projetos culturais.Ao todo, serão ofertadas cerca de 60 oficinas gratuitas, atendendo diversas cidades das regiões Norte, Nordeste e Sudeste, até março de 2024.

O Movimenta Cultura é uma ação formativa itinerante promovida pelo Centro Cultural Tatajuba, viabilizada pela Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, com patrocínio do Instituto Cultural Vale e realização do Instituto Tatajuba, Ministério da Cultura e Governo Federal (Brasil, União e Reconstrução).

INSTITUTO CULTURAL VALE

O Instituto Cultural Vale parte do princípio de que viver a cultura possibilita às pessoas ampliarem sua visão de mundo e criarem novas perspectivas de futuro. Tem um importante papel na transformação social e busca democratizar o acesso, fomentar a arte, a cultura, o conhecimento e a difusão de diversas expressões artísticas do nosso país, ao mesmo tempo em que contribui para o fortalecimento da economia criativa.

Nos anos 2020-2022, o Instituto Cultural Vale patrocinou mais de 600 projetos em mais de 24 estados e no Distrito Federal. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios, patrocinados via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com visitação gratuita, identidade e vocação únicas: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA). Onde tem Cultura, a Vale está. Visite o site do Instituto Cultural Vale: institutoculturalvale.org

CENTRO CULTURAL TATAJUBA

O Centro Cultural Tatajuba é um espaço que se dedica à formação artística e à valorização da produção cultural no Centro da cidade de Imperatriz (Maranhão) e região. Inaugurado em 2022, O Tatajuba oferece uma programação de qualidade e diversa, com exposições, mostras de cinema, oficinas, cursos, debates, artes cênicas, fotografia, feira de livros, apresentações de danças, shows musicais e outros eventos gratuitos e acessíveis a todos. As atividades são desenvolvidas em conjunto com o poder público, setor privado, sociedade civil e indivíduos atuantes no Maranhão. Para acompanhar as ações, acesse as redes sociais: instagram.com/centroculturaltatajuba e facebook.com/centroculturaltatajuba

SERVIÇO

Movimenta Cultura | Cidade: Belém (PA)

Oficina Gratuita Estratégias de Marketing Digital para a Cultura

Inscrições: até 9 de janeiro de 2024, pelo link: https://forms.gle/UQWMRF3JqwYiq6vH9

Data de realização: 15 a 19 de janeiro de 2024

Horário: 14h30 às 18h

Local: N Office Nazaré (Avenida Generalíssimo Deodoro, nº 1893, Bairro Nazaré)

Imagens: Divulgação