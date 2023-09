Movimenta Cultura chega ao Pará e circulará por oito municípios no Estado

O Movimenta Cultura, ação formativa itinerante realizada pelo Centro Cultural Tatajuba (Imperatriz/MA) e patrocinada pelo Instituto Cultural Vale, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, chegou ao Estado do Pará. A iniciativa busca promover profissionalização, geração de emprego, renda e novas oportunidades por meio da arte e da cultura, oferecendo um ciclo formativo em Gestão da Cultura em diversos municípios das regiões Nordeste, Norte e Sudeste do Brasil.

O projeto teve início no estado do Maranhão, região Nordeste, neste mês de setembro, no município de Açailândia. E, agora, desembarca no estado do Pará, região Norte, onde inicia a circulação que vai passar pelos municípios de Belém, Bom Jesus do Tocantins, Canaã dos Carajás, Curionópolis (Serra Pelada), Eldorado, Marabá, Ourilândia do Norte e Parauapebas.

A primeira oficina, que está com inscrições abertas até o dia 27/09, será realizada na cidade de Parauapebas (PA) e dedicada ao tema “Elaboração de Projetos Culturais – Módulo 2”, que propõe aprofundar o conhecimento dos alunos sobre a escrita de projetos. Os participantes selecionados vão aprender sobre o cadastro de propostas no SALIC (Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura), como desenvolver a planilha orçamentária, como reunir e organizar a documentação necessária, entre outras informações.

Outras oficinas também farão parte do calendário do Movimenta Cultura no estado, desenvolvendo temas como Marketing Digital – Arte em Destaque, Empreendedorismo Cultural, Território e Cultura: reconhecendo o nosso espaço, Como tirar sua ideia do papel? Uso do design thinking para inovar e desenvolver projetos, entre outros.

Todas as oficinas serão ministradas por especialistas nas áreas e vão auxiliar os participantes a adquirirem novas habilidades nos campos da economia criativa e da gestão da cultura.

As atividades são gratuitas e os interessados podem obter informações completas nas redes sociais do projeto: instagram.com/movimenta.cultura; facebook.com/projetomovimentacultura; e linktr.ee/movimentacultura.

O Movimenta Cultura é uma ação formativa itinerante promovida pelo Centro Cultural Tatajuba, viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Instituto Cultural Vale e realização do Instituto Tatajuba, Ministério da Cultura e Governo Federal (Brasil, União e Reconstrução).

OPORTUNIDADES

Ao todo, cerca de 60 oficinas serão ofertadas pela ação formativa, do segundo semestre de 2023 até março de 2024, atendendo mais de 25 cidades nas regiões Nordeste, Norte e Sudeste.

A iniciativa aposta na Cultura enquanto aliada para o desenvolvimento regional, realizando ações integradas entre a economia da cultura e as indústrias criativas (ECIC) do Brasil, que representam cerca de 3,11% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo dados da Plataforma de mensuração do PIB da Economia da Cultura e das Indústrias Criativas (ECIC). Ao circular de forma descentralizada, o projeto auxilia no crescimento e na descentralização das políticas públicas e dos investimentos de incentivo fiscal em diferentes regiões do país.

SOBRE O INSTITUTO

O Instituto Cultural Vale parte do princípio de que viver a cultura possibilita às pessoas ampliarem sua visão de mundo e criarem novas perspectivas de futuro. Tem um importante papel na transformação social e busca democratizar o acesso, fomentar a arte, a cultura, o conhecimento e a difusão de diversas expressões artísticas do nosso país, ao mesmo tempo em que contribui para o fortalecimento da economia criativa. Nos anos 2020-2022, o Instituto Cultural Vale patrocinou mais de 600 projetos em mais de 24 estados e no Distrito Federal. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios, patrocinados via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com visitação gratuita, identidade e vocação únicas: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA). Onde tem Cultura, a Vale está. Visite o site do Instituto Cultural Vale: institutoculturalvale.org

SOBRE O TATAJUBA

O Centro Cultural Tatajuba é um espaço que se dedica à formação artística e à valorização da produção cultural no Centro da cidade de Imperatriz (Maranhão) e região. Inaugurado em 2022, O Tatajuba oferece uma programação de qualidade e diversa, com exposições, mostras de cinema, oficinas, cursos, debates, artes cênicas, fotografia, feira de livros, apresentações de danças, shows musicais e outros eventos gratuitos e acessíveis a todos. As atividades são desenvolvidas em conjunto com o poder público, setor privado, sociedade civil e indivíduos atuantes no Maranhão. O espaço impulsiona, diariamente, a formação, capacitação e geração de renda na região por meio de múltiplas áreas da cultura, proporcionando oportunidades às crianças, jovens e adultos. Para acompanhar as ações, acesse as redes sociais: instagram.com/centroculturaltatajuba e facebook.com/centroculturaltatajuba

SINOPSE

A oficina pretende trabalhar com os alunos o aprofundamento na realização das etapas de escrita de projetos culturais, demonstrar como realizar o cadastro de projetos no SALIC (Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura), como desenvolver a planilha orçamentária, o levantamento e a organização da documentação necessária ao seu projeto.

Imagem: Divulgação