Movimenta Cultura chega em Marabá com oficinas na área da Cultura

Chegou a vez dos fazedores de cultura de Marabá aproveitarem as formações promovidas pelo Movimenta Cultura, ação formativa que está circulando por diversos municípios nas regiões Nordeste, Norte e Sudeste do país, com proposta de oferecer novas oportunidades, profissionalização, geração de emprego e renda por meio da arte e da cultura. Serão ofertadas duas oficinas no município de Marabá: a primeira aborda o tema Escrita Criativa com o Uso de Inteligência Artificial, com inscrições abertas até hoje, 11 de outubro; e a segunda aborda o tema “Território e Cultura: Reconhecendo o nosso espaço”, que estará com inscrições abertas de 11 a 18 de outubro.

As duas oficinas serão realizadas na Biblioteca Municipal Orlando Lobo, das 19 às 22 horas. O formulário de inscrição e demais informações estão disponíveis nas redes sociais do projeto: instagram.com/movimenta.cultura.Os interessados também podem tirar dúvidas pelo whatsapp (99) 98174-5610.

O Movimenta Cultura é uma ação formativa itinerante promovida pelo Centro Cultural Tatajuba (Imperatriz – MA) e patrocinada pelo Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. No município, a oficina conta com o apoio da Prefeitura de Marabá.

ABORDAGENS

Aprender conceitos básicos de Inteligência Artificial e descobrir como utilizar ferramentas para impulsionar sua criatividade é a proposta da oficina Escrita Criativa com o Uso de Inteligência Artificial. A ideia é usar a tecnologia para gerar ideias. A oficina será ministrada por Guilherme Lessa que é dramaturgo, roteirista, redator, tradutor e revisor.

Já a oficina “Território e Cultura: Reconhecendo o Nosso Espaço”, ministrada pela cientista social, mestre em ciências da educação Francisca Prates, tem por objetivo convidar os participantes a refletirem sobre o espaço onde vivem. Por meio de exercícios práticos, os alunos farão um mapeamento cultural em rede das iniciativas comunitárias.

MAIS ATIVIDADES

Além de Marabá, Serra Pelada e Parauapebas também estão recebendo atividades do projeto. O Movimenta Cultura vai circular pelos municípios de Belém, Bom Jesus do Tocantins, Canaã dos Carajás, Eldorado e Ourilândia do Norte com diversas oficinas. As atividades da ação formativa itinerante serão realizadas em cinco estados brasileiros nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste, contemplando Maranhão, Pará, Minas Gerais, Espírito Santo e Amazonas. Ao todo, 25 municípios serão atendidos, com a oferta de aproximadamente 60 oficinas, do segundo semestre de 2023 até março de 2024. O Movimenta Cultura é uma ação formativa itinerante promovida pelo Centro Cultural Tatajuba, viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Instituto Cultural Vale e realização do Instituto Tatajuba, Ministério da Cultura e Governo Federal (Brasil, União e Reconstrução).

Imagens: Divulgação