Movimenta Cultura chega em Serra Pelada com oficina formativa em Gestão da Cultura

O Movimenta Cultura está circulando por diversos municípios nas regiões Nordeste, Norte e Sudeste do país, com proposta de oferecer novas oportunidades, profissionalização, geração de emprego e renda por meio da arte e da cultura. No Pará, oito municípios farão parte do roteiro e, agora, as oficinas chegam a Serra Pelada, distrito do município de Curionópolis (PA).



Estão abertas, até o dia 11 de outubro, as inscrições para a oficina gratuita Território e Cultura: Reconhecendo o nosso espaço, que convida a refletir sobre patrimônio material e imaterial, os grupos, os movimentos e empreendimentos artísticos e culturais de seu território. A atividade será realizada na Escola Rita Lima, localizada na Rua Santo Cristo – Açaizal, Serra Pelada.

O formulário de inscrição e demais informações estão disponíveis nas redes sociais do projeto: instagram.com/movimenta.cultura.Os interessados também podem tirar dúvidas pelo whatsapp (99) 98174-5610.



O Movimenta Cultura é uma ação formativa itinerante promovida pelo Centro Cultural Tatajuba (Imperatriz – MA) e patrocinada pelo Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.



A oficina “Território e Cultura: Reconhecendo o Nosso Espaço”, ministrada pela cientista social, mestre em ciências da educação Francisca Prates, tem por objetivo convidar os participantes a refletirem sobre o espaço onde vivem. Por meio de exercícios práticos, os alunos farão um mapeamento cultural em rede das iniciativas comunitárias, sendo este a base para composição de estratégias de desenvolvimento local.



A oficina será uma oportunidade para promover, valorizar e proporcionar visibilidade para a cultura local da comunidade. Uma oportunidade de refletirem sobre quais são as necessidades atuais da região que no passado, em meados do século XX, foi marcada pela intensa exploração de ouro tornando-se o maior garimpo a céu aberto do mundo.



Além de Serra Pelada, Parauapebas também está recebendo atividades do projeto, com a realização da oficina de Elaboração de Projetos Culturais Módulo 2. O Movimenta Cultura vai circular pelos municípios de Belém, Bom Jesus do Tocantins, Canaã dos Carajás, Eldorado, Marabá e Ourilândia do Norte com diversas oficinas.

As atividades da ação formativa itinerante serão realizadas em cinco estados brasileiros nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste, contemplando Maranhão, Pará, Minas Gerais, Espírito Santo e Amazonas. Ao todo, 25 municípios serão atendidos, com a oferta de aproximadamente 60 oficinas, do segundo semestre de 2023 até março de 2024.

O Instituto Cultural Vale parte do princípio de que viver a cultura possibilita às pessoas ampliarem sua visão de mundo e criarem novas perspectivas de futuro. Tem um importante papel na transformação social e busca democratizar o acesso, fomentar a arte, a cultura, o conhecimento e a difusão de diversas expressões artísticas do nosso país, ao mesmo tempo em que contribui para o fortalecimento da economia criativa.



Nos anos 2020-2022, o Instituto Cultural Vale patrocinou mais de 600 projetos em mais de 24 estados e no Distrito Federal. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios, patrocinados via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com visitação gratuita, identidade e vocação únicas: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA). Onde tem Cultura, a Vale está. Visite o site do Instituto Cultural Vale: institutoculturalvale.org

O Centro Cultural Tatajuba é um espaço que se dedica à formação artística e à valorização da produção cultural no Centro da cidade de Imperatriz (Maranhão) e região. Inaugurado em 2022, O Tatajuba oferece uma programação de qualidade e diversa, com exposições, mostras de cinema, oficinas, cursos, debates, artes cênicas, fotografia, feira de livros, apresentações de danças, shows musicais e outros eventos gratuitos e acessíveis a todos. As atividades são desenvolvidas em conjunto com o poder público, setor privado, sociedade civil e indivíduos atuantes no Maranhão. Para acompanhar as ações, acesse as redes sociais: instagram.com/centroculturaltatajuba e facebook.com/centroculturaltatajuba

Oficina gratuita de Território e Cultura: reconhecendo o nosso espaço

Professora: Francisca Prates

Inscrições: 4 a 11 de outubro

Aulas: de 16 a 20 de outubro, das 18h30 às 22h

Local: Escola Rita Lima – Rua Santo Cristo – Açaizal

Formulário de inscrição: https://forms.gle/9MHtjSWPbqEBSHjQ6

Redes sociais: https://linktr.ee/movimentacultura; www.facebook.com/projetomovimentacultura; www.instagram.com/movimenta.cultura/

Informações pelo WhatsApp: (99) 98174-5610

