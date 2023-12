Movimenta Cultura retorna a Parauapebas com três oficinas gratuitas

Com a proposta de oferecer novas oportunidades, profissionalização, geração de emprego e renda por meio da arte e da cultura, o Movimenta Cultura chega mais uma vez a Parauapebas, no sudeste do Pará. A ação formativa itinerante, que já está com inscrições abertas, realizará três oficinas gratuitas em janeiro: Estratégias de Marketing Digital para a Cultura; Como tirar sua ideia do papel? Uso do design thinking para inovar e desenvolver projetos; e Empreendedorismo Cultural: método Canvas para inovar seu negócio. Os conteúdos abordados exploram temas atuais e que poderão agregar ao trabalho desenvolvido por artistas, produtores e agentes culturais do município, e àqueles que querem se inserir na área cultural.

Promovido pelo Centro Cultural Tatajuba (Imperatriz – MA) e patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, por meio da Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, o Movimenta Cultura oferece formação em Gestão Cultural e circula por cinco estados brasileiros, nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste, contemplando Maranhão, Pará, Minas Gerais, Espírito Santo e Amazonas. Ao todo, 25 municípios serão atendidos, com a oferta de aproximadamente 60 oficinas, até março de 2024. Parauapebas recebeu, em outubro de 2023, a oficina “Elaboração de Projetos Culturais – Módulo 2”. Outras cidades do Pará também estão sendo beneficiadas, como Belém, Canaã dos Carajás, Marabá e Serra Pelada.

OFICINAS EM PARAUAPEBAS

Todas as oficinas serão ministradas por especialistas e vão auxiliar os participantes a adquirirem novas habilidades nos campos da economia criativa e da gestão da cultura. Os encontros acontecem no horário noturno, das 18h30 às 22h, no Maper Mardan Hotel (Rua Rio Azul, nº 114, Bairro Beira Rio). As inscrições seguem datas distintas, de acordo com cada oficina, e poderão ser realizadas por meio de formulários disponíveis nas redes sociais do Movimenta Cultura, nos seguintes endereços: linktr.ee/movimenta.cultura; facebook.com/projetomovimentacultura; instagram.com/movimenta.cultura/. Esclarecimento de dúvidas e solicitação de mais informações podem ser atendidas pelo WhatsApp (99) 98174-5610.

Estratégias de Marketing Digital para a Cultura é a primeira oficina a ser realizada, com aulas entre os dias 8 a 12 de janeiro de 2024. Os encontros vão explorar estratégias e ferramentas de branding, storytelling e marketing digital para criar uma marca impactante. A professora é Ana Carolina A. Souza, especialista em Comunicação e Mídia. As inscrições podem ser feitas até dia 2 de janeiro de 2024, preenchendo o formulário neste link https://forms.gle/7tSVNyu3odyR7Wwx9

Em seguida, a oficina Como tirar sua ideia do papel? Uso do design thinking para inovar e desenvolver projetos, ocorrerá de 22 a 26 de janeiro de 2024. Priscila Lobo, mestre em Design, Inovação e Sustentabilidade, vai ministrar a oficina que abordará a criação colaborativa de propostas culturais e planejamento de projetos utilizando Design Thinking. As inscrições vão até 16 de janeiro de 2024, pelo formulário neste link https://forms.gle/V9JSYGuaxWn5wK4fA

Por último, será realizada a oficina Empreendedorismo Cultural: método Canvas para inovar seu negócio, entre os dias 29 de janeiro a 2 de fevereiro de 2024, também com Priscila Lobo. Voltada para empreendedores e potenciais empreendedores da Economia Criativa e de todo o setor cultural, a atividade formativa pretende trazer conhecimentos e gerar habilidades acerca desta nova economia que amplia perspectivas de networking, projetos, serviços e produtos ligados à cultura e integrados à natureza e ao território. Os interessados podem se inscrever até 16 de janeiro de 2024, preenchendo o formulário no link https://forms.gle/XWYar63CSHEXrYFK7

MOVIMENTA CULTURA

Ao circular de forma descentralizada, o Movimenta Cultura auxilia no crescimento e na descentralização das políticas públicas e dos investimentos de incentivo fiscal em diferentes regiões do país. O projeto é uma ação formativa itinerante promovida pelo Centro Cultural Tatajuba, viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Instituto Cultural Vale e realização do Instituto Tatajuba, Ministério da Cultura e Governo Federal (Brasil, União e Reconstrução).

SOBRE O INSTITUTO VALE

O Instituto Cultural Vale parte do princípio de que viver a cultura possibilita às pessoas ampliarem sua visão de mundo e criarem novas perspectivas de futuro. Tem um importante papel na transformação social e busca democratizar o acesso, fomentar a arte, a cultura, o conhecimento e a difusão de diversas expressões artísticas do nosso país, ao mesmo tempo em que contribui para o fortalecimento da economia criativa.

Nos anos 2020-2022, o Instituto Cultural Vale patrocinou mais de 600 projetos em mais de 24 estados e no Distrito Federal. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios, patrocinados via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com visitação gratuita, identidade e vocação únicas: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA). Onde tem Cultura, a Vale está. Visite o site do Instituto Cultural Vale: institutoculturalvale.org

SOBRE O CENTRO TATAJUBA

O Centro Cultural Tatajuba é um espaço que se dedica à formação artística e à valorização da produção cultural no Centro da cidade de Imperatriz (Maranhão) e região. Inaugurado em 2022, O Tatajuba oferece uma programação de qualidade e diversa, com exposições, mostras de cinema, oficinas, cursos, debates, artes cênicas, fotografia, feira de livros, apresentações de danças, shows musicais e outros eventos gratuitos e acessíveis a todos. As atividades são desenvolvidas em conjunto com o poder público, setor privado, sociedade civil e indivíduos atuantes no Maranhão. Para acompanhar as ações, acesse as redes sociais: instagram.com/centroculturaltatajuba e facebook.com/centroculturaltatajuba

SERVIÇO

Movimenta Cultura | Cidade: Parauapebas (PA)

Local: Maper Mardan Hotel (Rua Rio Azul, 114, Bairro Beira Rio)

Horário: 18h30 às 22h

Oficina Gratuita Estratégias de Marketing Digital para a Cultura

Aulas: 8 a 12 de janeiro de 2024

Inscrições: até 2 de janeiro de 2024, pelo link: https://forms.gle/7tSVNyu3odyR7Wwx9

Oficina Gratuita Como tirar sua ideia do papel? Uso do design thinking para inovar e desenvolver projetos

Aulas: 22 a 26 de janeiro de 2024

Inscrições: até 16 de janeiro de 2024, pelo link https://forms.gle/V9JSYGuaxWn5wK4fA

Oficina Gratuita Empreendedorismo Cultural: método Canvas para inovar seu negócio

Aulas: 29 de janeiro a 2 de fevereiro de 2024

Inscrições: até 16 de janeiro de 2024, pelo link https://forms.gle/XWYar63CSHEXrYFK7

Imagens: Divulgação