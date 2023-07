Movimenta Pará abre inscrição para oficina de Marketing Digital em Belém

O mundo inteiro já pode ser alcançado com apenas um clique. A internet é uma grande vitrine e presença nas redes sociais se tornou sinônimo de likes e engajamento. E como ampliar o seu público nesse ambiente e difundir seus trabalhos como artista? A resposta poderá ser dada pela Oficina de Marketing Digital, que será ofertada pelo Movimenta Pará, projeto patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, via Lei Federal de Incentivo à Cultura.

A oficina está com inscrições abertas para artistas, gestores, produtores e trabalhadores da Cultura que desejam divulgar seus trabalhos e conquistar visibilidade no universo das redes sociais. As inscrições podem ser feitas de 7 a 14 de julho, por meio do formulário disponível no Instagram @movimenta.para ou pelo link: bit.ly/MktBelem.

Ao todo, serão ofertadas 16 vagas, distribuídas entre duas turmas (manhã: das 9h às 12h; tarde: das 14h às 17h). As aulas serão ministradas nos dias 19 e 20 de julho, no Fórum Landi, pelo publicitário Felipe Borba. Para participar, é preciso ter 18 anos ou mais e residir em Belém.

A oficina de Marketing Digital tem como objetivo capacitar artistas, gestores, produtores, técnicos e trabalhadores da Cultura em diferentes áreas a utilizarem as redes sociais como uma ferramenta para potencializar suas carreiras e ampliar oportunidades profissionais.

Estruturada em quatro módulos, a oficina abordará os fundamentos das redes sociais e as estratégias de marketing; ensinará sobre a produção de conteúdo atrativo e engajador; dará ênfase ao crescimento da audiência e engajamento ao apresentar técnicas de interação com os seguidores, assim como mostrará aos participantes o caminho para explorar as grandes oportunidades de monetização nas redes sociais, por meio de patrocínios, parcerias, venda de obras, inclusive com dicas valiosas de como criar plataformas on-line (como website ou loja on-line) para ampliar as possibilidades de vendas.

A expectativa é que, ao final do curso, os participantes estejam aptos a promover o seu trabalho artístico de forma estratégica e consistente, desenvolvendo uma presença on-line forte e autêntica nas redes.

O Movimenta Pará conta com o apoio do Fórum Landi, da Universidade Federal do Pará e da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo para realização da oficina em Belém.

MINISTRANTE

Felipe Borba é publicitário, pós-graduado em Marketing Estratégico pela PUC Minas, e especialista em Marketing Digital Avançado e Branding para Construção de Business Experience pela ESPM.

Atuou como Community Manager na campanha presidencial de 2014, fez parte da equipe digital de gestão de crise da Samarco Mineração, além de trabalhar em marcas de moda como Skazi, Doce de Coco, e atender clientes como a Fundação Dom Cabral.

Em 2018, abriu a agência Tato Transforma, especializada em Branding e Marketing Digital. Atualmente atende clientes nos estados do Maranhão, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.

O PROJETO

O projeto Movimenta Pará nasceu a partir de outra iniciativa promovida no estado: o Movimenta Pebas, que teve duas edições no município de Parauapebas, entre 2020 e 2022. Agora, o projeto se amplia e oferece capacitações gratuitas e diversas atividades culturais nas cidades de Ourilândia do Norte, Canaã dos Carajás, Parauapebas, Curionópolis, Marabá e Belém.

O Movimenta Pará é viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Instituto Cultural Vale e realização da Vivas Cultura e Esporte, do Ministério da Cultura e do Governo Federal – Brasil, União e Reconstrução.

SERVIÇO

O quê? Inscrições abertas para a oficina de Marketing Digital: Arte em Destaque, em Belém

Quando? De 7 a 14 de julho

Onde? Via formulário digital disponível no Instagram @movimenta.para ou pelo link: bit.ly/MktBelem.

Data de realização da oficina: 19 e 20 de julho

Horário: Turma 1: das 9h às 12h / Turma 2: das 14h às 17h

Local: Fórum Landi (Praça do Carmo, 60 – Cidade Velha, Belém/PA)

Público: Artistas amadores, novos artistas e profissionais criativos a partir de 18 anos.

Vagas: 8 alunos por turma, totalizando 16 vagas

Imagem: Divulgação