Movimento de Contadores de História da Amazônia busca apoio da Prefeitura de Belém

Representantes do Movimento de Contadores de História da Amazônia (Mocoham) reuniram-se nesta quinta-feira, 19, com o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, com o objetivo de traçar metas para fortalecer o movimento, promovendo a valorização da literatura e da leitura na capital paraense.

Durante o encontro, as representantes do Mocoham, Patrícia Campos, Gabriela Silva e Núbia Alencar, apresentaram algumas demandas em que a Prefeitura de Belém pode auxiliar o coletivo literário amazônico, entre elas o apoio a um encontro de contadores que o Movimento pretende realizar em Belém; e a possibilidade da gestão municipal ceder um imóvel para abrigar a sede do Mocoham em Belém de forma que o grupo, que existe desde 2011, possa realizar suas atividades.

Outra demanda levada ao prefeito de Belém foi o apoio para a implantação da primeira livraria infantil na cidade.

Ao final da reunião, o prefeito Edmilson Rodrigues se comprometeu a analisar os pedidos do Movimento junto com a Secretaria Municipal de Educação (Semec), que vai verificar a possibilidade de atender as demandas do grupo.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agencia Belém/Foto: Joyce Ferreira