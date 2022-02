Movimento de embarque e desembarque é grande no Aeroporto Internacional de Belém

Não obstante o fato das medidas de prevenção sanitárias para evitar a disseminação do vírus da nova variante da covid-19, a Ômigran, é grande a movimentação de embarque e desembarque no Aeroporto Internacional de Belém – Val-de-Cans. Na tarde desta quinta-feira, 03, vários voos chegaram lotados de diversas capitais do Brasil, mas não havia fiscalização das autoridades sanitárias com relação ao passaporte vacinal.



De acordo com uma fonte da Infraero, o órgão tem suas próprias formas de fiscalizar de movo a evitar que pessoas infectadas viagem para qualquer ponto. A mesma fonte declarou que a maior fiscalização ocorre a quando da chegada ou saída de voos internacionais, porque os voos domésticos já têm o próprio método de fiscalização, aliado ao trabalho de conscientização realizado pelas prefeituras e governos estaduais.



Dona Maria Valente, que chegou na tarde de hoje de Manaus, para passar cerca de 14 dias em Mocajuba, no Baixo-Tocantins, disse que ninguém lhe pediu passaporte vacinal nem no Aeroporto Internacional da capital baré e, muito menos, em Belém. Ela disse estar vacinada, assim como seus filhos e sua sobrinha que a acompanham no passeio familiar. “Não tivemos essa maldição de doença, graças a Deus, mas acho interessante que, ao menos de forma aleatória, as pessoas sejam abordadas de vez em quando, o que vai inibir viagem sem se vacinar; ademais, é importante que as pessoas se vacinem, é isso que pode garantir uma chance de cada um sobreviver a essa coisa que não se sabe o que é de verdade”, finalizou Maria.



Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar