Movimento de retorno do Veraneio 2023 é intenso com engarrafamentos na BR-316

A exemplo do que sempre acontece nas tardes de segunda-feira, é quilométrico o engarrafamento de veículos na Rodovia BR-316, sentido interior-capital na tarde deste dia 31 de de julho. O ponto mais complicado fica entre a entrada de Mosqueiro e a divisa entre Marituba e Ananindeua.

Também entre a sede de Ananindeua e o Km 04, área onde se concentram as obras de BRT Metropolitano para acesso ao viaduto do Coqueiro.

Condutores de veiculos reclamam da situação que é recorrente na área, independente do grande fluxo por causa das ferias escolares de julho.

“Todo dia a situação é esta que estamos vendo; temos de ter um saco de dinheiro pra abastecer, um saco de paciência pra aguentar o calor e ainda enfrentar os abusos de motoqueiros e guardas de trânsito que atrapalham em vez.de ajudar”, dispara aborrecido Raimundo Reginaldo Farias, que mora em Belém e trabalha em Santa Isabel do Pará, município da zona metropolitana

Diz Raimundo que o trânsito não flui, o motorista fica imaginando que houve um acidente e, na verdade, não aconteceu nada. “É uma coisa inexplicável, todo dia é assim”, conclui.

imsgem: Nazaré Sarmento/Ronabar