Movimento de saída de Belém é intenso nesta manhã

A rodovia BR-316 está engarrafada do Km 0 até a entrada da Rodovia Augusto Meira Filho (Estrada de Mosqueiro) na manhã deste domingo, 17. Milhares de pessoas deixam suas casas para curtir um dia de sol na praia, durante o veraneio, apenas uma vez por semana, como no domingo. Assim, os imensos congestionamentos que se acentuam, principalmente, a partir do viaduto do Coqueiro, divisa de Ananindeua com Marituba, próximo à Alça Viária, e na saída de Marituba.

O movimento também é intenso nas rodovias Augusto Montenegro e Arthur Bernardes, que levam a Icoaraci, com o porto para Cotijuba e Outeiro, que tem ponte e travessia por barcos.

De perto de Belém, a praia mais frequentada é a de Outeiro, que espera grande movimento de banhistas neste domingo.



Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar