Movimento intenso na saída de foliões para as ilhas pelo terminal em São Brás e trapiche de Icoaraci

Desde cedo era grande a movimentação de passageiros na saída para as ilhas de Mosqueiro e Cotijuba na manhã deste sábado de carnaval, 18. Visando atender à grande demanda prevista de pessoas nas ilhas para aproveitar as praias no período de carnaval, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) reforçou a frota de ônibus para Mosqueiro e passou a operar com o navio Otávio Oliva, na travessia para Cotijuba, a qual possui quase o dobro da capacidade do Lady Liria, que normalmente é utilizado nessa travessia.

Mosqueiro

No terminal da linha Mosqueiro em São Brás, os embarques ocorreram dentro da tranquilidade, durante a manhã. Apesar da fila e da espera para embarcar, os ônibus estavam saindo no horário e o reforço operacional atendeu a demanda.

Agentes de transporte da Semob fiscalizaram os horários de chegada e de saída dos ônibus, orientaram e organizaram o embarque seguro dos passageiros, principalmente idosos. Esse trabalho vai se estender durante todo o período de carnaval. Foram mobilizados 15 agentes de transporte para essa tarefa, em regime de escala.

Viagens

Segundo o coordenador de Fiscalização e Vistoria Raimundo Rodrigues Neto, de 4h40 até 12h, foram realizadas 29 viagens partindo de São Brás, com uma média de 20 minutos entre viagens. “Os ônibus sairam, em média, com 45 pessoas por veículo”, disse. O que significa dizer que durante a manhã de sábado 1.305 pessoas embarcaram em São Brás com destino a Mosqueiro.

A atendente Adriana Benjamin chegou cedo no terminal de linha. Ela disse que, desde que chegou, já haviam saido três ônibus e acreditava que embarcaria no próximo. “Está tudo muito tranquilo” , disse. Ela vai aproveitar o fim de semana. Ao contrário da funcionária pública Andrea Correa, que vai retornar de Mosqueiro só na quarta-feira. Segundo ela, tinha bastante ônibus.

O vendedor Isomar Alves pretende descansar e relaxar neste fim de semana. Estava aguardando a vez de embarcar. “Mas, está tudo tranquilo e organizado”. Já a funcionária pública Valdizia Moraes aproveitou a oferta de ônibus para fazer uma visita aos pais e retornar ainda neste sábado, 19. “Visita de médico. Eu e meu irmão vamos almoçar com os nossos pais e retornaremos à tarde” disse.

Cotijuba

A expectativa da Semob para o carnaval, neste ano, é que a embarcação administrada pela Prefeitura transporte cerca de três mil passageiros para Cotijuba. Em princípio, não haverá aumento de frota na linha municipal que faz a travessia para Cotijuba. Porém, a travessia será operada pelo navio Otávio Oliva, que possui uma capacidade para 600 passageiros, maior que a do navio Lady Líria, usado habitualmente nessa viagem e tem capacidade para 350 pessoas.

Tranquilidade

Caso haja necessidade, a Semob poderá adicionar viagem extra para atender a demanda, se estiver acima do esperado. A manhã do sábado de Carnaval foi muito movimentada no trapiche. A fila na bilheteria estava grande, porém, tudo organizado e tranquilo. Os agentes de transporte orientavam quanto ao atendimento de prioridade e gratuidades, bem como, o embarque no navio.

A autônoma Susy Guedes vai passar o fim de semana com a família em Cotijuba. “É mais seguro e confortável viajar no navio da Prefeitura”, comentou.

As estudantes Clara Danielvis e Rayssa Campos vão passar o Carnaval num retiro com mais 60 jovens, numa casa na ilha e optaram por viajar no navio da linha municipal . “É mais seguro e espaçoso para acomodar nossa bagagem e todo o nosso pessoal”, disseram.

Combu

Ao contrário de Mosqueiro e Cotijuba, o terminal hidroviário Ruy Barata (THRB) estava muito tranquilo no meio da manhã. Poucas pessoas procuraram pela travessia ao Combu. A expectativa é que essa movimentação pudesse aumentar com a proximidade do horário de almoço. Mas os integrantes das cooperativas que atuam no local têm a expectativa que esse movimento aumente com o período do carnaval.

Texto: Rosangela Gusmao

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom Semob