Movimento intenso para corrida às praias

É intensa a movimentação de pessoas no Terminal Rodoviário e no terminal de ônibus urbanos para Mosqueiro Mosquitos e Outeiro no bairro de São Brás. As pessoas se dirigem aos principais balneários para se despedirem das férias escolares de 2021.

A maior intensidade é para Mosqueiro, com saídas de õnibus de diversas empresas a cada 20 minutos, obedecendo as determinações sanitárias para prevenir contra a covid-19.

Apesar disso, percebe-se aglomerações nas filas, mas também clima de grande alegria entre os veranistas.

ESTRADA

É grande também o movimento de veículos passando pela barreira do Departamento Estadual de Trânsito – Detran na divisa de Ananindeua com Marituna, na zona metropolitana de Belém.



Em função da movimentação, também é lento o fluxo de carros na Rodovia BR-316, com engarrafamentos na sede de Marituba e também ao longo da pista até à entrada da Rodovia Augusto Meira Filho, que segue para Mosqueiro.

Por todo o percurso há fiscalização eletrônica, bem como barreira no portal de entrada da Vila de Mosqueiro.

Também é grande o número de veículos seguindo para Salinas, Bragança, Marudá, Achará, Cametá e Barcarena, assim como no.porto de saídas de embarcações para o Marajó.