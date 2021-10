Movimento no Ver-o-Peso é de clima de Círio

A tradicional feira do Ver-o-Peso, palco das homenagens à Virgem de Nazaré por ocasião do Círio, apresenta grande movimento de visitantes que, no local, procuram pelos principais ingredientes para o almoço do segundo domingo de outubro, como maniva, a própria maniçoba feita, tucupi, jambu, pato, peru, galinha caipira e os ingredientes da maniçoba que, comumente, são encontrados a preços mais baratos.



Há barracas onde o quilo dos ingredientes misturados, como charque, orelha, pé e rabo de porco, além de carne de sol salgada e outros, todos já cortados em pedaços miúdos, são comercializados com preços que acabam saindo mais barato. Em razão disso, são centenas de pessoas que todos os dias frequentam o logradouro, que é um dos cartões postais mais famosos de Belém e da Amazônia.



“Aqui a gente brinca, aqui a gente trabalha, aqui a gente ganha o nosso dinheiro e aqui a gente reza”, diz dona Francisca das Dores Silva, que trabalha no Ver-o-Peso há cerca de 30 anos. Ela conta que as vendas aqueceram bastante nas últimas duas semanas e que o Círio deste ano “promete, pois a pandemia está indo embora, graças a Deus”. Ela comemora que a vida está voltando à normalidade e que a feira já tem o movimento tradicional.



Dona Francisca recorda os tempos mais agudos da pandemia, quando a maioria das barracas teve de suspender as atividades e as coisas ficaram muito difíceis. “Só em clima de Círio mesmo para fazer isso aqui voltar a ferver. Tem cheio de maniva, tem cheiro de maniçoba, tem alegria, tem tudo o que de bom a gente tem aqui em Belém”, completa.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar