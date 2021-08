Movimento normal em Belém no feriado da Adesão do Pará

Todos os logradouros de lazer e de comércio funcionaram normalmente neste domingo, feriado de 15 de Agosto, que rememora a Adesão do Pará à Independência do Brasil. Aliás, foi um dia bastante movimentado, em razão da motociada promovida na capital paraense, hoje, pelos apoiadores do presidente Jair Messias Bolsonaro.

Mangal das Garças, Parque Ambiental do Utinga, Estação das Docas, Bosque Rodrigues Alves e Portal da Amazônia, além das já tradicionais praças da República e Batista Campos tiveram grande frequência de visitantes neste domingo. Nesse quesito de praças, a da República é a mais concorrida, em razão da feira que se realiza todos os domingos no espaço, com um leque de oportunidades de negócios, de encontros, de arte, de música, de literatura, teatro, capoeira, guloseimas e até adoção de animais como cães e gatos.



A Estação das Docas oferece, além de um por do sol panorâmico na orla fluvial de Belém, e de onde partem embarcações para passeios pelas ilhas que circundam a capital paraense, várias opções de restaurantes, sorveterias e vendas de produtos artesanais. No local, há também uma exposição que conta, por meio de fotos e objetos, como máquinas e porcelanas, um pouco da história portuária de Belém, os navios da extinta Empresa de Navegação da Amazônia com sua famosa “Frota Branca”.

Na Praça Batista Campos, o visitante tem a oportunidade de ter um encontro com a natureza da Amazônia, bem como, para estar perto de belas construções que remontam a um período áureo da cidade, com coretos, além das vendas de água de coco bem gelada por todos os lados; chafariz em forma de riachos etc.



Quem visitou, por outro lado, o Bosque Rodrigues Alves, também teve as mesmas oportunidades de encontro com a natureza, com o ar puro e com a beleza nesse pedaço da Amazônia no coração de Belém, mais precisamente, no bairro do Marco. O mesmo vale para quem foi hoje ao Parque Ambiental do Utinga, por onde podem ser feitas trilhas com visitas aos mananciais de água da capital paraense, no caso os lagos Bolonha e Água Preta e, no Portal da Amazônia, bela vista para o lendário Rio Guamá, também com água de coco à vontade, além de diversas barracas de lanches e comidas típicas. A cidade teve um domingo de grande movimento e de harmonia. Nem parecia feriado. Parecia um domingo bem movimentado.

Fotos: Nazaré Sarmento/Ronabar