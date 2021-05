Movimento pequeno na reabertura do Bosque Rodrigues Alves

Um pedaço da Floresta Amazônica no coração da metrópole. Assim se pode definir o Jardim Botânico Bosque Rodrigues Alves, que foi reaberto nesta manhã, pela Prefeitura Municipal de Belém, após 72 dias de portas fechadas para manutenção e também em função das restrições por causa da pandemia do novo coronavírus. Nesta reabertura, o movimento ainda foi discreto, segundo explicou para a reportagem de A Província do Pará o jornalista Erison Crispim de Souza Júnior, assessor da Defesa Civil Municipal, que participou dos trabalhos de recepção ao público que voltou a frequentar este que é um dos logradouros mais antigos e requisitados da capital paraense.



A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), trabalha em um projeto estratégico de rearborização da cidade. “Nosso planejamento é tornar uma cidade mais sustentável, um polo de ecoturismo que é o Bosque Rodrigues Alves, nossas ilhas. Para isso, estamos buscando o desenvolvimento desse projeto ambicioso”, informou o diretor do Bosque, Alexandre Mesquita.



Por ser um espaço democrático e de encontros, o Bosque também é uma área de produção científica, de contemplação da natureza e educação ambiental. Na reabertura, uma equipe da Defesa Civil esteve recepcionando os visitantes com informativos e divulgação das ações do órgão. “Estamos participando com a divulgação do nosso material educativo, orientando para que não despeje lixos e veja que a chuva não é uma inimiga, desde que tenhamos essa consciência ambiental”, explicou a coordenadora da Defesa Civil, Christiane Ferreira.



Davison Pereira aproveitou a reabertura do Jardim Botânico para a filha conhecer o espaço e destacou a necessidade do lugar como uma válvula de escape nesse momento pandêmico. “É crucial para poder parar de pensar um pouco no que está acontecendo de ruim e pensar em coisas boas, na natureza, trazer os filhos e se desligar do mundo e se conectar com a natureza”, disse.

Depois de dez anos sem visitar o Bosque, Eliana Leal aproveitou a reabertura do Bosque para matar a saudade. “Fazia muito tempo que não vinha aqui e agora vim com minha neta e estou amando o espaço. Estávamos ansiosos para que reabrisse. Ela tá super feliz e o neto feliz, os avós também ficam”, ressaltou.

CAUTELA

Para evitar aglomerações, todos os dias em que o espaço estiver aberto, serão obedecidas as medidas sanitárias recomendadas pelas autoridades de saúde, tais como ocupação de apenas 50% do espaço, além da exigência do uso de máscaras e álcool em gel para higienização das mãos permanentemente.

Essas medidas, segundo informou Erison Júnior, serão fiscalizadas todos os dias, mas ele acredita que o trabalho deve ser redobrado no próximo sábado e domingo, quando há previsão de grande fluxo de visitantes nessa reabertura do espaço.

Foto: Agência Belém