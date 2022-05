Movimento República do Emaús recebe ações de serviços e arte da Equatorial Pará

Além da entrega do muro completamente revitalizado com arte urbana, a instituição também receberá ações de serviços aos moradores do entorno

Neste sábado, 07 de maio, a Equatorial Pará realizará a entrega da grafitagem no muro da sede do Movimento República do Emaús, localizada na avenida Padre Bruno Sechi, 17, no bairro do Bengui. A arte urbana terá como tema os Direitos Humanos, em homenagem ao padre Bruno, fundador do Movimento, e foi desenvolvida pelo coletivo de artistas, voluntários e alunos do projeto Cores do Pará, patrocinado pela distribuidora de energia, por meio da Lei Semear de Incentivo à Cultura.

A analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, Michelle Miranda acredita que essa é uma forma de apoiar e capacitar os jovens artistas, especialmente nesse período que estamos vivendo, em que diversas atividades deixaram de ser realizadas. Os muros viram vitrines para o trabalho desses artistas, e ainda passam conhecimento à população. Essa ação gera perspectiva e oportunidades a outros jovens da comunidade por meio da arte. “A arte fala por si só, ela representa muitas situações e legados. E trazer um pouco mais de cor para as ruas é uma prática da distribuidora, seja nas subestações ou em instituições, como o Emaús”, destaca.

Para Cleice Maciel, da coordenação executiva do Movimento República do Emaús, a iniciativa fomenta a relação de pertencimento, pois a arte no muro promoverá a compreensão da importância dos Direitos Humanos, da cidadania, do legado da instituição, visto que vai mostrar um pouco da história do fundador, padre Bruno Sechi, que se mescla com a história da busca de direitos da criança e adolescentes em Belém. “Precisamos falar do legado, usar esse espaço para sensibilização social, para que as pessoas quando passem por aqui, percebam e conheçam a nossa luta, entendam o contexto e propagem a luta pelos Direitos Humanos” acredita.

Mutirão de serviços – Durante a entrega da arte no muro, a Equatorial Pará também realizará ação do E+ Comunidade, que leva os serviços da empresa às comunidades. Os clientes poderão realizar a substituição de lâmpadas, cadastro na Tarifa Social, e receber até 65% de desconto na fatura, além de negociar débitos, entre muitos outros serviços. A equipe do projeto estará na sede do Movimento República do Emaús, de 08h às 12h.

Para participar e solicitar os serviços, os clientes devem levar o documento de identificação, a última conta de energia, o NIS, para quem for realizar o cadastro na Tarifa Social, e até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, para trocar pelas lâmpadas de LED, que são muito mais econômicas. A ação será aberta ao público.