Movimento tranquilo na saída de Belém

Este é o primeiro final de semana do Veraneio 2021 e o primeiro com menos restrições devido a pandemia de covid-19. Muita gente deixa a capital rumo aos principais balneários e praias como Mosqueiro, Salinas, Marudá, Algodoal, Crispim, Ajuruteua, entre outras, mas o movimento de saída ainda era pequeno na sexta-feira, 02, assim como na manhã deste sábado, 03, no Terminal Rodoviário de Belém e no cliper de ônibus urbano para Mosqueiro e Outeiro, em São Brás.



Em geral, o pique das férias e movimento maior começam a partir do segundo final de semana, que já coincide com o pagamento de salários no quinto dia útil do mês.



Deste modo, era normal e tranquilo o movimento. No terminal de ônibus urbanos para Mosqueiro e Outeiro, fiscalizado pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana – SemOb, a atenção era quanto à lotação dentro dos limites de segurança sanitária para evitar contágio por covid-19. Os agentes que estavam no logradouro disseram que a operação será constante por todo o mês de Julho, sobretudo aos fins de semana.



Já no Terminal Rodoviário, o movimento era intenso, porém sem grandes filas. Neste sábado, nenhuma linha tinha previsão de saídas extras rumo ao interior do Estado.

Fotos: Nazaré Sarmento/Ronabar