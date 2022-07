MP discute temas da campanha eleitoral e combate a fake news, em Santarém

Nesta quinta-feira (07/07), das 8h às 12h, no auditório das Promotorias de Justiça de Santarém, será realizado o evento Diálogos sobre as eleições 2022, pelo Núcleo Eleitoral do Ministério Público do Pará e o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. O seminário é voltado para membros do MPPA, em especial promotores eleitorais, assessores, servidores, advogados, pré-candidatos, partidos e comunidade em geral.

As inscrições podem ser feitas até a véspera (6), pelo link https://ceaf.mppa.mp.br/app/learning/courses, ou presencialmente, de acordo com a lotação do auditório. A iniciativa tem em vista a aproximação das eleições de 2022 e as modificações ocorridas na Legislação Eleitoral.https://ceaf.mppa.mp.br/app/learning/courses

Serão discutidos temas específicos em matéria eleitoral, além de debates sobre a pré-campanha e a campanha eleitoral sob a perspectiva do discurso de ódio e das fake News, com fornecimento de subsídios teóricos e perspectivas práticas para os atores do processo eleitoral, em especial os promotores eleitorais.

A programação inicia com a abertura, e após a promotora de Justiça Ângela Balieiro, coordenadora do CAO Cível, Processual e do Cidadão do MPPA, fala sobre o tema “Violência política de gênero e eleições 2022”. Em seguida Juliana Freitas, advogada e professora da pós-graduação do CESUPA, abordará a “Pré-campanha e campanha eleitoral sob a perspectiva do discurso de ódio e das fake news”. O último debate tem como tema “A provocação do poder de polícia em face de ilícitos eleitorais”, pelo promotor de Justiça José Edvaldo Pereira Sales, coordenador do Núcleo Eleitoral do MPPA.

Assessoria de Comunicação