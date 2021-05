MP e MPF move ação para que União forneça kit intubação ao hospital Santa Juliana

O Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público do Acre (MP-AC) entraram com uma ação, em caráter de urgência, na 2ª Vara Federal em Rio Branco para obrigar a União a fornecer os medicamentos do ‘kit intubação’ para o Hospital Santa Juliana.

Um desses hospitais que alegam que podem ficar sem os remédios é o Santa Juliana, em Rio Branco. A unidade enviou um relatório para o MPF e à Promotoria de Saúde do MP-AC avisando sobre a dificuldade de obter o kit, como o aumento de 15 vezes no preço dos remédios com pandemia.

Ainda segundo a unidade de saúde, as equipes chegam a usar outros medicamentos nos pacientes, por via oral, e que não tem o mesmo resultado em pacientes que estão na UTI.

Por Ithamar Souza, Ecos da Notícia / Foto: Reprodução