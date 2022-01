MP e Vigilância Sanitária autorizam retorno das aulas 100% presenciais em Redenção

As aulas serão retomadas de forma 100% presencial nas unidades de ensino da rede pública e particular de Redenção, no sul do Estado. Assim ficou definido durante reunião online envolvendo representantes do Ministério Público do Estado do Pará, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) e da Vigilância Sanitária do munícipio, que decidiram pelo presencial a partir do dia 24 de janeiro, quando está previsto o início do ano letivo.

Conforme definido durante o encontro virtual, envolvendo o promotor de justiça Leonardo Caldas; o secretário de Educação Vanderly Moreira; representantes da Vigilância Sanitária; equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde, além de outras autoridades, as atividades de retorno às aulas presenciais deverão seguir integralmente os protocolos sanitários, como uso de máscara facial, higienização com álcool em gel no portão de entrada e nos espaços internos das unidades de ensino, entre outras determinações.

O promotor Leonardo Caldas, após ouvir a apresentação do projeto de volta às aulas presenciais, elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, que estabelece que todas as escolas da rede municipal estarão obedecendo os protocolos sanitários, autorizou o retorno de 100% dos alunos em sala de aula. Vanderly Moreira alertou que os gestores escolares continuarão sendo responsabilizados pelo cumprimento dos protocolos nas unidades de ensino, públicas ou particulares.

Segundo dados apresentados pela SEMEC, entre 20 de setembro a 17 de dezembro de 2021, período em que aconteceram as aulas no formato híbrido nas escolas da rede municipal de Redenção, o número de alunos que foram infectados com a covid-19 foi de 18 estudantes, o que representa 0,11% no raio de 15.027 alunos que estão matriculados na rede municipal no período. Os dados apresentados revelam que a escola é um lugar seguro para alunos, segundo a equipe técnica da SEMEC.

Por: Delmiro Silva

Fonte: Correio de Carajás