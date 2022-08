MP Eleitoral pede indeferimento de sete candidaturas no Pará

A campanha eleitoral começou na terça-feira passada, 16 e, já até ontem, quarta-feira, 17, o Ministério Público (MP) Eleitoral encaminhou à Justiça, sete ações com pedidos de indeferimento de registros de candidaturas no Pará. Foram contestados quatro pedidos de candidaturas ao cargo de deputado federal, dois pedidos referentes ao cargo de deputado estadual e um pedido de registro de candidatura ao cargo de suplente de senador.



Quatro contestações – também chamadas impugnações – de pedidos de registros de candidaturas foram motivadas pela falta de prestação de contas de campanha. Outras duas contestações tiveram como base decisões do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA) que rejeitaram contas dos pretensos candidatos. Um pedido de impugnação apontou condenação pela Justiça Eleitoral.



As ações de impugnação de registro de candidaturas ajuizadas pelo MP Eleitoral aguardam julgamento pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Para disputar as eleições, o candidato precisa atender a uma série de requisitos de elegibilidade previstos na Constituição e na legislação eleitoral. Também não pode estar enquadrado nas causas de inelegibilidade previstas na lei da Ficha Limpa.



De acordo com a resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após o recebimento dos pedidos de registro de candidaturas a Justiça Eleitoral verifica os dados e publica edital no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) com as candidaturas apresentadas, para ciência dos interessados.

A partir da publicação do edital, qualquer candidato ou candidata, partido político, federação, coligação partidária ou o Ministério Público podem impugnar, ou seja, contestar, no prazo de cinco dias, os pedidos de registro de candidatura. A legislação autoriza também que qualquer cidadão ou cidadã apresente notícia de inelegibilidade.



