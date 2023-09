MP pede a volta da madrasta de Isabella Nardoni para a prisão

Em liberdade desde junho deste ano, Anna Carolina Jatobá pode voltar para a prisão. O Ministério Público de São Paulo solicitou à Justiça que a condenada pela morte da enteada, Isabella Nardoni, volte para o regime semiaberto por ter demonstrado “comportamento impulsivo e agressividade” e não ter dado indícios de ter se arrependido pelo que fez.

– Tratando-se de delito grave, no caso, demonstrada maior periculosidade da executada [condenada], além da ausência de arrependimento e de comportamento impulsivo e agressivo, reclama-se maior rigor judicial no critério a ser considerado como subjetivo para o mérito à promoção prisional – diz a Promotoria, argumentando ainda que é preciso “toda prudência” antes de reinserir uma pessoa “periculosa” no convívio social.

Segundo informações do Estadão, o documento ainda expõe que exames apontam que Jatobá possui uma “personalidade imatura, acompanhada por conflitos de natureza afetiva e descontrole dos impulsos, que provocam oscilações do humor”. A Promotoria considera que ela não demonstra ser capaz de se “comportar dentro dos padrões sociais”.

A penitenciária, por sua vez, sustentou em relatório que a detenta apresentava bom comportamento quando estava presa, além de trabalhar e estudar.

Caberá à 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo analisar o caso.

Ana Carolina Jatobá foi condenada junto de seu marido, Alexandre Nardoni, pela morte da menina Isabella, em 2008. A menina de apenas cinco anos foi jogada pela janela do apartamento do casal, do sexto andar, e não sobreviveu aos ferimentos. Jatobá foi sentenciada a 26 anos de prisão enquanto Alexandre recebeu pena de 30 anos e 2 meses.

