MP pede providências de empresa que pode estar provocando alterações em rios na região de Paragominas

Uma recomendação foi expedida para a empresa e prefeitura da cidade.

A empresa Floraplac, que produz MDF, pode estar provocando vazamento de efluentes e causando alterações nos rios Prainha e Uraim, na região de Paragominas, sudeste do Pará. A constatação é do Ministério Público do Pará (MPPA), que expediu recomendação à empresa, à prefeitura e secretarias municipais para que tomem medidas para evitar possíveis danos ambientais. O G1 solicitou posicionamento dos citados, mas ainda não havia obtido resposta até a publicação da reportagem.

Segundo o MPPA, foi verificado vazamento na etapa de lavagem de maquinários, escoando fluidos diretamente para o solo, além de lançamento de efluentes gerados e coletados pela empresa no solo, que são carreados para os dois rios, “visivelmente causando alteração das características naturais destes, bem como o depósito de pó de serra diretamente no solo exposto causando a produção de chorume; sem armazenamento adequado de produtos químicos”.

Na recomendação, a promotora de Justiça Maria Cláudia Vitorino Gadelha, titular do 3ª cargo da Promotoria de Paragominas, estabelece prazo de vinte dias para cumprimento das orientações e pede que, após esse período, devem ser encaminhadas informações sobre o acatamento das medidas e das providências adotadas.

Um procedimento administrativo foi instaurado pelo MPPA em janeiro de 2021 para acompanhar e adotar providências necessárias em relação ao lançamento de efluentes no leito do Rio Uraim, que abastece a cidade de Paragominas. Segundo o inquérito, a empresa Florapac estaria possivelmente causando prejuízos ao meio ambiente e à saúde.

Uma inspeção foi realizada pelo Ministério Público ainda no dia 12 de janeiro, na sede da empresa Floraplac e adjacências, e em uma lagoa, nas proximidades da Escola Municipal Presidente Castelo Branco, localizada na área urbana da cidade, quando verificou-se a necessidade de realização de outras diligências.

Também foi realizada perícia técnica conjunta entre Centro de Perícias Científicas (CPC) Renato Chaves e Instituto Evandro Chagas (IEC), acompanhada da Divisão Especializada em Meio Ambiente da Polícia Civil (DEMA) e do Ministério Público, quando foram coletadas amostras de solo, águas e registro fotográfico.

Segundo a recomendação, a orientação dos órgãos periciais foi no sentido de preservar o local, de maneira que houvesse a paralisação de lançamentos de efluentes e deposição de pó de serra diretamente no solo, além de sua remoção, ressaltando a necessidade de adoção de medidas urgentes para cessar dano ambiental permanente nocivo à saúde da população e ao meio ambiente.

O MPPA diz que já pediu alguns documentos necessários mas a empresa Floraplac não os apresentou. Por isso, a Promotoria de Paragominas recomenda:

que seja feita a paralisação total do lançamento de efluentes no meio ambiente;

remoção do pó de serra alocado no pátio da empresa para área impermeabilizada e coberta para posterior tratamento;

cessar a utilização de pó de serra e cinzas nas áreas de plantação de eucalipto, até que seja comprovada a não existência de contaminação do solo e do lençol freático da área;

fornecimento de água potável para alunos e funcionários da Escola Municipal Presidente Castelo Branco e dos moradores do entorno do empreendimento, que utilizam poços freáticos, no raio de 3km, até que possa ser comprovado a não existência de contaminação.

Segundo o MPPA, a empresa também deve apresentar diversos documentos como projetos do sistema de drenagem pluvial do estabelecimento, topográfico de toda área, do sistema de esgotamento industrial e sanitário, incluindo coleta, tratamento e reutilização dos efluentes e resíduos gerados, área de armazenagem de produtos químicos, entre outros laudos e comprovantes.

Já para a prefeitura, o órgão recomendou que sejam adotadas providências como fiscalização permanente das atividades da empresa Florapac; análise sobre a regularidade do licenciamento ambiental e atividades econômicas desenvolvidas pela corporação, em caso de irregularidades, aplicar as sanções administrativas previstas.

O órgão pede à gestão também que coloque placas nos locais de contaminação ambiental para que a população evite manter contato; a transferência e/ou alocação dos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Castelo Branco para outra unidade educacional ou outro imóvel adequado e remoção dos moradores próximos ao entorno da lagoa, devendo o Município oferecer a devida assistência em relação à moradia.

O MP diz que, em caso de descumprimento da recomendação, implicará na tomada das medidas judiciais cabíveis, inclusive no sentido da apuração da responsabilidade civil, administrativa e mesmo criminal dos agentes que, por ação ou omissão.