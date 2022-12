MP quer pena maior a Flordelis e novo julgamento de absolvidos

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) recorreu da decisão que absolveu Rayane dos Santos – neta da ex-deputada Flordelis -, Marzy Teixeira e André Luiz de Oliveira – filhos adotivos da ex-parlamentar – das acusações de envolvimento no assassinato do pastor Anderson do Carmo. O órgão requer a anulação parcial do julgamento, com a submissão de Marzy, André e Rayane a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

A Promotoria também tenta elevar as penas impostas a Flordelis e sua filha Simone dos Santos, já condenadas. Ex-mulher do pastor Anderson foi sentenciada a 50 anos e 28 dias de reclusão por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, além uso de documento falso e associação criminosa armada. Já Simone pegou 31 anos e 4 meses de prisão.]

Outros dois filhos de Flordelis, Lucas e Flávio, já haviam sido condenados por envolvimento no crime, em julgamento realizado em novembro de 2021. Flávio pegou 33 anos de prisão sob a acusação de ter atirado diversas vezes contra Anderson na madrugada do dia 16 de junho de 2019, em frente à casa da ex-deputada em Niterói. Lucas foi condenado a 9 anos de reclusão por ter auxiliado a compra da arma usada no assassinato.

Agora, o Ministério Público do Rio argumenta à Justiça fluminense que a decisão de absolver Marzy, André e Rayane das acusações de ligação com a morte do pastor Anderson é “manifestamente contrária à prova dos autos”. A Promotoria sustenta ainda suposta nulidade na submissão de testemunhas de acusação à realização de depoimento por videoconferência, mesmo elas estando presentes no fórum.

A Promotoria alega ter demonstrado que, “Marzy e Rayane auxiliaram Flordelis no planejamento do crime e no convencimento dos filhos Flávio e Lucas, já condenados, a executar e participar do assassinato”. Ainda segundo o MP, Marzy e André teriam participado da tentativa de homicídio de Anderson do Carmo por envenenamento.

O julgamento que condenou Flordelis ocorreu no dia 13 de novembro. Na ocasião, a ex-deputada foi considerada culpada da acusação de ser mandante do assassinato do marido. A defesa da pastora já anunciou que vai recorrer da decisão do Tribunal do Júri. Os advogados da ex-parlamentar apontam uma série de “nulidades” no processo.

COM A PALAVRA, A DEFESA DE FLORDELIS

“A posição do MP demonstra a intenção de satisfazer a opinião pública punitivista, o que é de todo lamentável em um Estado de Direito. No entanto, acho que é importante destacar que conseguimos provar no júri a inocência de todos os nossos clientes.

Por isso que Rayane, Marzy e André foram absolvidos. Infelizmente a Flordelis foi condenada por um único voto. De qualquer forma, as nulidades absolutas que ocorreram no decorrer do julgamento farão com que ela seja julgada novamente. Nesta ocasião, tenho confiança que ela também será absolvida, tendo em vista as provas apresentadas no processo”.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: TJRJ/Brunno Dantas