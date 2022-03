Ministério Público questiona gastos de Darci Lermen e Keniston na viagem a Dubai

O promotor Mauro Guilherme Messias dos Santos, responsável pela defesa da probidade administrativa em Parauapebas, instaurou procedimento preparatório fazendo questionamentos relacionados à viagem milionária de uma comitiva da Prefeitura Municipal para Dubai, nos Emirados Árabes.

O embarque do prefeito Darci José Lermen, do secretário de Governo Keniston de Jesus Rego Braga, do secretário de Turismo Rodrigo de Souza Mota, e de Cleverland Carvalho de Araújo, coordenador de Projetos Especiais, Captação de Recursos e Gestão de Convênios da prefeitura, ocorreu no dia 25 de fevereiro.

Conforme divulgou o Correio de Carajás naquele dia, apenas em valores para passagens e diárias os quatro receberam quase R$ 200 mil para participarem da Expo Dubai 2020.

Agora, o Ministério Público quer saber da Secretaria de Administração quais as justificativas para a viagem, questionando, inclusive, quais projetos, atividades ou programas em execução na cidade têm relação com o que foi apresentado na exposição. Foram cobrados, ainda, relatórios, planejamentos, estudos e materiais produzidos pelos quatro antes, durante e depois da participação na feira.

Em relação aos gastos, Mauro Messias quer saber qual procedimento administrativo embasou o pagamento dos valores, além de ter solicitado acesso aos comprovantes de inscrição na feira, certificados ou listas de presença na exposição, comprovantes das despesas custeadas com recursos públicos – incluindo hospedagem, deslocamento e alimentação – e quais dos participantes são proficientes em língua árabe ou inglesa, idiomas mais falados nos Emirados Árabes Unidos, ou então documentos que comprovem a contratação de serviço de tradução.

EMPRESAS AÉREAS

Paralelamente, o promotor também encaminhou questionamentos às empresas Gol e Latam sobre detalhes da viagem. Primeiramente, perguntou se os quatro compraram passagens para os Emirados Árabes Unidos entre os meses de fevereiro e março de 2022 e se embarcaram.

Além disso, solicitou detalhes como os trechos exatos de cada voo (operados por quais companhias aéreas), os localizadores, as categorias de assento adquiridas, quantas bagagens foram pagas por passageiro em cada voo, e se houve a contratação de pacotes adicionais via companhia aérea, como seguros, hotéis e carros.

Por fim, qual o valor, forma de pagamento e data de aquisição dos bilhetes aéreos, assentos, bagagens e eventuais contratações adicionais.

Até o momento, houve apensa uma resposta por parte da Secretaria de Administração, apresentando a relação das fichas funcionais, atos de nomeação, comprovantes de escolaridade e leis que descrevem atribuições dos cargos ocupados por Cleverland Carvalho de Araújo, Keniston de Jesus Rego Braga e Rodrigo de Souza Mota.

VALORES

Antes da viagem dos quatro o município preencheu quatro cheques e entregou nas mãos dos servidores. Cada um recebeu R$ 25.427,00 – somando R$ 101.708,00 – só para a compra de passagens para Dubai. Além do dinheiro para o deslocamento, também foram pagas 10 diárias a cada um. O prefeito, Darci Lermen, ganhou a maior soma, R$ 27.050,00. Aos demais foram pagos R$ 20.558 para cada.

Por: Luciana Marschall

Fonte: Correio de Carajás