MPF atua para que seja garantido o socorro necessário a indígenas do Pará vítimas de acidente em Mato Grosso

O Ministério Público Federal (MPF) abriu procedimento no domingo, 19, para acompanhar o atendimento prestado a lideranças indígenas da região do Baixo Tapajós, no oeste do Pará, vítimas de um acidente rodoviário. O acidente ocorreu por volta das 00h30 do domingo. Um ônibus com 35 integrantes do Conselho Indígena Tapajós e Arapiuns (Cita), em deslocamento de Brasília (DF) para Santarém (PA), capotou na rodovia BR-163, no norte do Estado de Mato Grosso.



Segundo balanço divulgado pelos indígenas, a maioria das vítimas teve ferimentos leves. Duas ficaram em estado grave e não houve mortos.

PROVIDÊNCIAS

Confira as providências que o MPF adotou ainda no domingo:



• o MPF enviou ofícios à unidade responsável pelo atendimento à saúde dos indígenas – o Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá-Tocantins (DSEI Guatoc) –, ao Município de Santarém e ao Estado do Pará. Além de informar a ocorrência do acidente, o MPF solicitou respostas sobre quais medidas estão sendo adotadas para o socorro às duas vítimas que tiveram ferimentos mais graves.



• ao DSEI Guatoc, ao Município de Santarém e ao Estado do Pará o MPF também solicitou resposta sobre a possibilidade – dentro das diretrizes médicas e hospitalares – de transferência dos pacientes internados em hospitais de Sinop (MT) e Itaúba (MT) para Santarém (PA), conforme pedido da coordenação do Cita.



• o MPF enviou ofício também à empresa proprietária do ônibus acidentado, para que preste informações sobre os auxílios que estão sendo prestados às vítimas.

PEDIDO DE APOIO

No balanço que divulgou sobre o acidente, o Cita solicita doações financeiras para ajudar na compra de itens de higiene pessoal, alimentos e demais perdas materiais que os indígenas tiveram em decorrência do acidente.

As transferências podem ser feitas para:

• pix chave CPF número 945.193.582-72 (Auricélia dos Anjos Fonseca) ou

• pix chave celular número (93) 99152-2655 (Arlisson Alexandre da Mota Sousa).

Ilustração: MPF